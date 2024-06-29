欧盟担忧中国支持国内半导体冲击欧企在华市场份额

欧盟委员会担心，随着中国政府加大对半导体行业的投资、寻求在关键技术上实现自给自足，欧洲的芯片制造商可能失去在中国的大量市场份额。

据彭博社星期五（6月28日）报道，一份来自欧盟委员会的报告点名，荷兰的恩智浦半导体公司、德国的英飞凌公司和日本的芯片制造商瑞萨电子，都可能受到中国扶持国内半导体产业的影响。

报道称，这份报告是为欧洲、美国、日本和韩国星期三（6月26日）举行的会议而准备的。

报告写道：“歧视性标准、本土企业份额要求或其他非关税壁垒可用来、或已用来激励中国国内MCU（微控制器单元）公司的发展，这些公司可以利用庞大的电动车市场，从而损害欧洲和日本芯片供应商的利益。”

微控制器单元是一种小型计算机，用来控制电子产品中的单个功能，如激活汽车的安全气囊或控制洗衣机的水温。报告称，中国生产的微控制器单元占全球需求的30%。

彭博社3月份曾报道，中国政府已要求比亚迪和吉利汽车等电动车生产商加大从本土企业采购汽车芯片，以提振国内半导体产业、减少对西方进口的依赖。

同时，为扶持半导体产业发展，中国已设立有史以来最大的半导体投资基金，注册资本达3440亿元（人民币，640亿新元），募资规模远超之前两期。

SEMI贸易组织预测，在2023年至2027年间，中国将有41家晶圆厂投产，比世界上任何其他地区都多，其中包括34家生产300毫米晶圆的晶圆厂和七家生产200毫米晶圆的晶圆厂。

华盛顿一直担心中国芯片制造商会逐渐扩大产能并开始向全球市场倾销大量产品，就如光伏板和钢铁产品。欧盟执行机构正评估欧企使用中国成熟芯片或低端芯片的广泛程度，但最新分析发现，上述担忧“不太可能”实现。

报告引述荷兰阿斯麦数据说，中国半导体需求极高，至少到2030年，任何额外产能都将被国内市场吸收。报告还写道，即使出现供应过剩，中国国内芯片制造商也可能会在激烈的价格战下被迫削减产能。