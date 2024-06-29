胡友平家属：不接受捐款捐物 也希望不再被打扰

日本人遇袭事件中见义勇为的中国女子胡友平告别仪式星期五（6月28日）在苏州市殡仪馆举行。胡友平家属对大家的关心慰问表达衷心感谢，并表示：不接受捐款捐物，也希望不再被打扰。

“苏州日报”微信公号星期六（29日）发布消息说，胡友平女士6月26日因伤重离世的消息传出后，社会各界在缅怀哀思的同时，纷纷希望捐款捐物，以表达关心慰问。

胡友平家属星期五对大家的关心慰问表达衷心的感谢，并表示：“近段时间来，我们收到了方方面面的关心和慰问，心意收到，也特别感谢大家。遇到这样的情况，相信任何有正义、有爱心的人都会做出同样的选择。经过家人的一致商议，我们决定不接受捐款捐物，也希望不再被打扰，只愿逝者安息，家人们能尽早回归平静的生活。如果有爱心人士想要为传递正能量捐款捐物，建议他们可以捐给各地的见义勇为基金会。”

胡友平告别仪式当天也在苏州市殡仪馆举行，其家属、亲朋好友、市民群众以及市、区两级相关官员前往吊唁，表达沉痛哀悼。

苏州日本人学校的一辆校车，6月24日下午载着放学回家的孩子抵达公交车站时，被一名中国男子持刀袭击，一对日本母子和一名在公交车站工作的中国女子受伤。

苏州官方星期四（27日）发通告说，在上述袭击事件中阻拦行凶者的中国女子胡友平经抢救无效不幸离世，拟被追授“苏州市见义勇为模范”。

日本驻中国大使馆星期五在微博发文，对胡友平的不幸离世表达痛惜，使馆也降半旗向她致哀。日本外长上川阳子对胡友平离世表示哀悼。