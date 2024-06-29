港中联办主任：中央挺港惠港政策将陆续有来

香港中联办主任郑雁雄在庆回归活动上强调，要始终相信国家是香港繁荣稳定的底气所在，中央挺港惠港政策将陆续有来，香港可以在融入国家发展大局中实现自身更好发展。

今年7月1日是香港回归暨特区成立27周年，香港各界庆典委员会星期六（6月29日）在维园举行庆回归活动启动礼，香港特首李家超、郑雁雄、香港各界庆典委员会主席谭锦球和筹委会主席陈鸿道等出席并致辞。

据中联办官网消息，郑雁雄说，27年来，“一国两制”在香港的实践取得举世公认的成功，香港正健步走在由治及兴的大道上，必须坚定历史自信、增强历史主动，用好独特优势，迎接香港新一轮大发展，迎接香港“逢变则兴”的光明未来。

郑雁雄表示，要始终相信国家是香港繁荣稳定的底气所在，“祖国后盾的支撑只会越来越强”，中央挺港惠港政策将陆续有来，香港完全可以在融入国家发展大局中实现自身更好发展。

郑雁雄指出，要始终相信“一国两制”是香港兴旺发达的最大优势，相信高水平安全是高质量发展的根本保障。随着《维护国家安全条例》落地实施，香港自身有了更加持久安全的发展环境，今天的香港，更加安全、更加开放、更可预期，必将吸引更多全球企业、资金、人才来港，为香港繁荣稳定注入澎湃活力。

他最后强调，香港人从不畏惧危机与变局，面对波诡云谲的外部环境，相信大家一定能够准确识变、科学应变、主动求变，在创新创造中实现香港新突破、再崛起。

北京星期五（28日）刚刚宣布最新惠港政策，从7月起提高从香港和澳门入境的大陆居民旅客携带的行李物品免税额，最高可达1万5000元（人民币，约2801新元），以提振低迷的香港零售业。