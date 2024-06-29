台中正纪念堂三军仪队操演最快年底移至自由广场

台湾最快今年底就会将长期以来在中正纪念堂内举行的三军仪队表演，移至自由广场，这是台湾官方推动转型正义的其中一项举措。

综合台湾中天新闻网、自由时报等报道，多名民进党立委近日主张让三军仪队表演撤离中正纪念堂大厅，并称此举是为了去除“对独裁者的崇拜”。

台湾防长顾立雄星期二（6月25日）在立法院说，三军仪队操演事宜由文化部主管，国防部已与文化部进行两三次协调，已协调得差不多，何时执行最终由文化部拍板，国防部完全配合。

就在顾立雄宣布的隔天，台湾多个社团拜会文化部，就中正纪念堂转型进度表示关切。根据台湾社等社团转述，文化部表示将分阶段实施，第一阶段是三军仪队崇敬仪式，待行政院推动转型正义会报通过后取消。

台湾文化部次长李静慧星期四（6月27日）在行政院会后的记者会上也说，会提报到推动转型正义会报确认。

《自由时报》星期六（6月29日）引述官员指出，推动转型正义会报依规定每半年召开一次，上次召开日期是4月11日，由前行政院长陈建仁主持，因此下次召开时间应为今年9月或10月。

报道称，由此推算，正式将三军仪队表演撤出中正纪念堂的决定最快在今年底实施。

中正纪念堂转型正义议题长期以来在台湾存在争议。由民进党政府组成的转型正义委员会主张更改中正纪念堂的名称和用途、并要求三军仪队退场，或至少远离中正纪念堂本体改在室外进行，去除纪念堂的威权象征。

不过，在野党国民党则批评，此举是选择性正义，并且撕裂台湾社会。