大陆称一中原则已获多数国家接受 台外交部强烈谴责

台湾外交部星期六（6月29日）说，中国大陆代表团称一中原则已获国际社会多数成员接受，台湾是中国不可分割的一部分等言论，台湾对此予以强烈谴责。

台湾外交部发布新闻稿说，中国代表团星期五（28日）在巴拉圭出席美洲国家组织年会期间称，一中原则已获国际社会多数成员接受，并有183个国家据此与中国建立外交关系，以及台湾是不可分割的一部分等言论。

外交部对此严正重申，“中华民国（台湾）是主权独立国家，与中华人民共和国互不隶属，中华人民共和国从未统治过台湾一天，这是举世皆知的事实，也是国际社会公认的现状。台湾是积极捍卫民主体制及尊重人权法治的现代民主国家，任何扭曲台湾主权地位的说法，都无法改变国际公认的台海现状。”

外交部指出，中国大陆单方面在国际社会散播不实言论，非但无助台海及区域局势的稳定，更危害国际和平稳定及秩序。

外交部吁请各国勿听信中国大陆恶意贬抑台湾主权地位的相关言论，以免沦为助长区域紧张情势升高的帮凶。台湾是守护民主阵营的前线堡垒，台湾人民与政府将团结一致，共同防御中国大陆对民主台湾的文攻武吓，并加强与民主阵营国家的协同合作，遏制威权扩张，维护台海的和平稳定与繁荣。

据中国大陆驻美国使馆网站星期四（27日）发布的最新新闻稿，中国大陆驻美大使兼常驻美洲国家组织观察员谢锋星期三率代表团出席在巴拉圭首都亚松森举行的美洲国家组织第54届年会，并发表讲话。但新闻稿中没有出现有关台湾的内容。

今年美洲国家组织年会在成员国巴拉圭举行。该国是台湾12个邦交国之一，也是台湾在南美洲的唯一一个邦交国。