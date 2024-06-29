台媒：港籍政协委员去年持英国护照拜访台军事智库

台湾媒体报道，一名拥有中国大陆政协委员身份的港籍人士去年曾持英国护照拜访台湾军事智库国防安全研究院，台湾国防部强调没有泄密疑虑，但会检讨有无需要改进之处。

据台湾《FTNN新闻网》星期五（6月28日）引述消息人士报道，去年6月14日早上9时，有三名人士在台湾汇丰银行的安排下，以银行人士名义访问国防院，其中一名是使用英国护照入境的港籍人士“Liao, David Yi-Chien”。

三人在国防院中拜访国防院国防战略与资源研究所研究员兼所长苏紫云，并进行交流。

进入国防院拜访的三人，其中两人持台湾籍，但经调查，“Liao, David Yi-Chien”中文姓名为“廖宜建”，现职汇丰亚太区联席行政总裁兼汇丰中国董事长，同时拥有政协北京市第十四届委员会委员身份。

知情人士还称，廖宜建似乎知道自己进入的是台湾军事敏感地区，有违法之虞，因此他申请进入营区所填的护照号码是英国护照，且刻意错置护照号码，让安全部门难以追查，“是间谍常用的手法”。

报道称，苏紫云证实上述三位人士去年曾来访，但不记得三人叫什么名字。据称，他们是通过台湾汇丰银行牵线拜访，按照程序申请，至于廖宜建的政协委员身份目前已无法核实。

苏紫云称，当时谈话内容只涉及一般区域安全情势、经济投资议题，礼貌性交换意见，没有利益冲突问题。

台湾汇丰银行星期四（27日）晚回应称，作为一家国际银行，汇丰致力推动全球联系和经济增长，因此管理层不时与全球各地的官员、学者、智库组织交流，以更了解每个市场的营运环境，改善对客户的服务。

台湾国防部星期五回应称，国防院属智库性质，常态性与各界交流，但该院对研究人员均有严格要求，不得研讨涉及国防安全的机密事项。且国防院位于军事营区内，访宾进入需经申请及查核，进出的动线及区域均有限制，全程由院内人员陪同。

台湾国防部说，目前已请国防院了解有无检讨改进之处，避免有心人士刻意隐瞒身份，并防范中国大陆可能的渗透与破坏。