中国官媒赞赏胡友平义举 批外媒进行政治化操弄

中国江苏苏州日本人被持刀袭击一案中见义勇为的胡友平，因抢救无效不幸离世，中国官媒发文褒扬义举，并重申外籍人士遇袭是偶发事件，批评外媒对案件进行以偏概全的歪曲解读，进行“政治化”操弄。

中国官媒《环球时报》星期五（6月28日）发社评称，胡友平在这起恶性事件中挺身而出，用身体抵挡刺向无辜者的尖刀。这一义举让人感动，得到中国社会高度认可，“这从官方的追授，以及互联网上的追思中可见一斑”。

文章称，任何社会都是复杂的，即便是在治安良好的地方，恶性袭击伤人事件也难以完全杜绝。在谴责犯罪行为的同时，还要看到中国普通民众在面对犯罪行为时的正义感。

文章列举，包括不久前吉林发生的四名外籍人士和一名中国游客被刺伤事件，“同样是偶发事件”，都有中国人见义勇为。这折射出的是中国整个社会良善、友好、大无畏的精神特质，这种特质已嵌入中国社会的DNA中。

文章还批评个别外媒对案件进行以偏概全的歪曲解读，还有的将偶发刑事案件进行“政治化”操弄。文章呼吁这些外媒全面看待事发以来中国社会的反应：事发后凶手被当场抓获，见义勇为得到褒奖，谴责暴力成网上强大共识，“善与恶，是与非，在中国社会是十分清楚的，并不存在什么争议。”

苏州星期一（6月24日）发生持刀伤人事件，一对日本母子等候校车时遭一名中国男子持刀袭击，校巴乘务员胡友平上前制止时被嫌犯连刺数刀受重伤，两天后抢救无效身亡，官方拟追授她为“苏州市见义勇为模范”。

中国外交部发言人毛宁事发隔天在例行记者会上称，警方初步判断该案是偶发事件，并强调“类似的偶发事件在世界上任何国家都有可能发生。中方将继续采取有效措施，像保护中国公民一样保护在华外国人的安全”。