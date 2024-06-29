东方甄选主播形容贵州“山河破碎”后道歉

东方甄选主播在直播中介绍贵州的风土地貌时，用“山河破碎”来形容其地表状态，遭到网民指责。该主播随后道歉，称自己用词不当表达不严谨。随后邀约方贵州文旅删除所有东方甄选相关视频，有关词条星期六（6月29日）也冲上微博热搜。

综合环球网和21世纪经济报道，东方甄选6月22日应贵州文旅邀约，到贵州省肇兴侗寨开展活动，推广贵州。不过，主播“明明”在直播中介绍贵州的风土地貌时说：“云贵高原大家都很熟悉，如果从航空俯拍去看的话，真的可以用‘山河破碎’来形容，地表很难出现大块的平原。”

网民指责主播用词不当，认为“山河破碎”带有强烈的负面和悲惨意味，用于形容贵州的自然地貌是对当地的不尊重，也是对语言文化的错误运用。

涉事主播通过微博“新东方石明”星期六发布长文回应争议时说，自己在准备资料时，确实阅读到了一些同样的表述，没有过多考虑它的另外一层意思。在直播讲到地形时，顺口选用了这个词语，完全没有多想，更没有“别有用心”或者“刻意为之”。

该主播还说，当时是边走边讲，无法看到评论区的反馈，所以也没能及时更正说明。但他也承认，此处更加严谨的表达应为“地表破碎”，或者其它更恰当的词语。

该主播还解释，这样说不是避重就轻，不是找理由刻意逃避，是客观地复现当时的场景。他说，自己用词不当表达不严谨，对很多人造成了困扰。他发自内心地认识到了这一问题，并为自己的言论向观众道歉。

此后，有网民发现，贵州文旅官方已删除了与东方甄选相关的所有视频。“贵州文旅删除所有东方甄选相关视频”相关词条也冲上微博热搜。