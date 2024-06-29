黑龙江乌苏里江上游发生有实测资料以来最大洪水

中国水利部消息，乌苏里江上游发生有实测资料以来最大洪水，黑龙江省启动洪水防御四级应急响应。

根据“中国水利”微信公众号星期六（6月29日）发布消息，乌苏里江流域6月20日以来累计雨量91毫米，较常年同期偏多2.6倍，列1961年以来同期第一位。受其影响，乌苏里江干流虎头（虎林市）至东安镇（饶河县）江段及支流穆棱河等24条河流发生超警以上洪水，其中乌苏里江干流虎头至饶河（饶河县）江段及其支流穆棱河、挠力河等三条河流发生超保洪水。乌苏里江上游干流发生有实测资料以来最大洪水，虎头水文站星期六4时洪峰水位57.99米，超保0.90米，水位列1951年有实测资料以来第1位。

乌苏里江干流虎头至东安镇江段星期六8时超警0.74至1.94米，其中虎头至饶河江段超保0.39至0.89米。预计未来一周（6月29日至7月5日），乌苏里江流域将持续小到中雨。受降雨及上游来水影响，乌苏里江干流饶河江段将于7月2日前后出现超保0.80米左右的洪峰水位，东安镇江段将于7月4日前后出现超警1.00米左右的洪峰水位，海青（抚远市）江段将于7月5日前后出现保证水位左右的洪峰水位。

消息说，中国水利部密切监视乌苏里江流域雨情汛情，滚动预测预报，加密会商研判，针对黑龙江省启动洪水防御四级应急响应，派出工作组赴一线协助指导乌苏里江洪水防御工作。

水利部松辽水利委员会启动洪水防御四级应急响应，强化指导乌苏里江流域水库防洪调度、安全度汛及堤防巡查防守工作。黑龙江省水利厅启动三级应急响应，派出七个工作组、专家组赴乌苏里江沿岸市县指导开展抗洪抢险；虎林市对重点部位堤坝加高培厚、铺设彩条，修复平整防汛道路；抚远市提前预置巡查抢险力量、物资，做好人员随时转移准备。

下一步，水利部将继续密切监视乌苏里江流域汛情发展态势，滚动会商研判，及时发布预警，科学调度水工程，指导地方做好堤防巡查防守、水库安全度汛、中小河流洪水防御等各项工作。