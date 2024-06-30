中国防总派专家组赴江西湖南指导工程巡查防守

中国国家防汛抗旱总指挥部星期六（6月29日）向江西、湖南两省，分别派出专家组重点强化工程巡查防守的指导，而前期派出的六个工作组在黑龙江、江西、安徽、湖北、湖南、浙江一线协助指导防汛抗洪工作。

据新华社报道，国家防总办公室、应急管理部29日组织专题视频会商调度，与中国气象局、水利部、自然资源部、住房城乡建设部等联合会商，视频调度湖北、江西、安徽、重庆等省份，研判汛情发展态势，进一步安排部署重点地区防汛救灾工作。

根据会商结果，长江中下游强降雨天气持续，累积雨量大、极端性突出，具有较强致灾性。长江中下游干流及洞庭湖、鄱阳湖水系出现明显涨水过程，6月28日长江2024年第1号洪水形成，20余条河流发生超警洪水。降雨区内山洪和地质灾害、城市内涝风险较高，防汛形势复杂严峻。

国家防总维持针对湖北、安徽、江西、湖南四省份的防汛三级应急响应，以及针对黑龙江、江苏、重庆、贵州、浙江五省份的防汛四级应急响应，也维持针对河北、山西、内蒙古、山东四省份的抗旱四级应急响应。

中国水利部也在星期六通报，乌苏里江上游干流发生有实测资料以来最大洪水。受本轮降雨过程影响，长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水，太湖水位将超过警戒水位，珠江流域西江干流及柳江将发生洪水过程。