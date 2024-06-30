中国制造业活动连续两个月萎缩

最新官方数据显示，中国制造业活动连续两个月处于萎缩状态。

中国国家统计局星期天（6月30日）在官网公布，6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5，与上月持平。指数在4月为50.4，之后在5月跌至49.5。

路透社早前展开调查后得出的预测中值也是49.5。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，新订单指数为49.5，比上月微降0.1，制造业市场需求仍显不足。化学原料及化学制品、非金属矿物制品等行业新订单指数均低位运行，企业反映有效需求不足是当前面临的主要困难。

赵庆河也说，受部分大宗商品价格下降和市场需求不足等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为51.7和47.9，比上月下降5.2和2.5。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数下降幅度较大。

中国非制造业活动在6月则持续扩张，但扩张步伐放缓。6月份非制造业商务活动指数为50.5，比上月下降0.6。

赵庆河指出，服务业商务活动指数为50.2，比上月下降0.3，服务业景气水平有所回落。资本市场服务、房地产等行业商务活动指数继续低位运行，景气水平偏低。

赵庆河也说，建筑业扩张有所放缓。南方多地出现持续强降雨，建筑业施工受到一定程度影响，建筑业商务活动指数为52.3，比上月下降2.1。从市场预期看，业务活动预期指数为54.7，表明多数建筑业企业对未来行业发展保持乐观。

6月份综合PMI产出指数为50.5，比上月下降0.5，但高于临界点。