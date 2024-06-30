长江干流洞庭湖入江口以下将全线超警

中国长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水，部分江段超警时间持续10天以上，流域防汛形势严峻。

据澎湃新闻报道，记者星期天（6月30日）从中国水利部获悉，受6月25日以来持续强降雨影响，长江流域内90条河流发生超警及以上洪水，长江中下游干流及两湖湖区水位持续快速上涨。

中国水利部称，本次长江中下游洪水发生发展过程中，长江干流和洞庭湖、鄱阳湖河湖超警范围大、持续时间长，堤防长时间受水浸泡，容易引发险情。

水利部门将加强雨水情和长江中下游洪水演进精准预报，逐日通报各控制站超警的时间、幅度和超警河段的位置分布，根据洪水演进预报和数字推演，及时发布预警，特别是对超警河道堤防，前置人力、物力和设备。

另据中新社报道，江西省防汛抗旱指挥部披露，截至29日下午3时30分统计，22日开始的洪涝和地质灾害共造成该省101.4万人受灾。

目前，江西省累计投入巡堤查险人力6.8万人次，抗洪抢险人力2.6万人次，抗洪抢险物力机械设备882台，物料4.6万立方米。

另外，安徽省气象台30日早上9时继续发布暴雨橙色预警。未来24小时池州、芜湖、铜陵、宣城、黄山等地有大雨到暴雨，其中安庆、池州、宣城、黄山部分地区有大暴雨。