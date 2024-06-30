李家超：香港迎来由治及兴最好发展时机

香港特首李家超认为，香港已经迎来由治及兴的最好发展时机，而且机遇大于挑战。

李家超连续两天在脸书发文并上载视频，分享上任两年的心得。李家超在星期天（6月30日）写道，他坐天星小轮时有一种感受：不同乘客坐船可能有不同目的，“但我们都同坐一艘船，迈向共同方向”。

他认为，很多问题是错综复杂的，观点与角度不同，看问题就有不同感受。因此看问题既要看微观，也要看宏观，同时要透过现象看本质，洞察事件背后可能隐藏的利害关系。

李家超写道：“今天的香港，已经迎来‘由治及兴’的最好发展时机。机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。”

李家超在视频中说，香港一定要有创新思维，底线思维。制定政策的时候更加要因地制宜，因时制宜。

他也说：“外围环境充满挑战，世界之变正以前所未有的方式进行。我们必须继续努力，不但以结果为目标，更要提速提效，更有前瞻性，主动把握机遇、发挥优势。”

另据香港《明报》报道，李家超星期六（29日）在香港各界庆典委员会庆祝香港回归27周年活动启动礼致辞时说，香港面临经济转型，相信港人可把握机遇，创造更辉煌成绩。

李家超也说，过去一年完成《基本法》23条立法及区议会选举两项重要的政治工作，而香港社会整体稳定，经济发展稳步向好。