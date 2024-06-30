中共党员总数截至去年底为9918.5万名

截至去年12月31日，中国共产党党员总数为9918.5万名，比2022年底净增114.4万名，增幅为1.2%。

据新华社星期天（6月30日）报道，中国共产党党内统计公报公布上述数字。

统计公报显示，中国共产党现有基层组织517.6万个，比2022年底净增11.1万个，增幅为2.2%。其中，基层党委29.8万个，总支部32.5万个，支部455.4万个。

性别、民族和学历方面，女党员3018.5万名，占党员总数的30.4%。少数民族党员759.2万名，占7.7%。大专及以上学历党员5578.6万名，占56.2%。

年龄方面，30岁及以下党员1241.2万名，31至35岁党员1119.6万名，36至40岁党员1086.4万名，41至45岁党员945.9万名，46至50岁党员907.1万名，51至55岁党员940.5万名，56至60岁党员890.7万名，61岁及以上党员2787.2万名。

职业分布方面，工人（工勤技能人员）664.3万名，农牧渔民2607.5万名，企事业单位、社会组织专业技术人员1619.0万名，企事业单位、社会组织管理人员1145.3万名，党政机关工作人员764.5万名，学生277.1万名，其他职业人员776.4万名，离退休人员2064.4万名。