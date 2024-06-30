习近平祝贺深中通道开通

中国国家主席习近平致信祝贺深圳至中山跨江通道（深中通道）建成开通，强调要管好用好深中通道，充分发挥交通开路先锋作用，为把粤港澳大湾区建设成为新发展格局的战略支点，提供更好服务保障。

据新华社报道，习近平在贺信中形容深中通道是继港珠澳大桥后粤港澳大湾区建成的又一超大型交通工程，攻克了多项世界级技术难题。“这充分说明，中国式现代化是干出来的，伟大事业都成于实干。”

习近平强调，下一步，要管好用好深中通道，确保安全、顺畅、舒适、智慧运行，充分发挥交通开路先锋作用，促进珠江口东西两岸融合发展，提升粤港澳大湾区基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”水平，推进粤港澳大湾区市场一体化，为把粤港澳大湾区建设成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地提供更好服务保障。

深中通道开通活动星期天（6月30日）在西人工岛举行。中共政治局委员、广东省委书记黄坤明现场宣读了习近平的贺信并宣布深中通道开通。

全程长24公里的深中通道，历时七年建成开通，是继港珠澳大桥之后、连接珠江东西两岸另一项超级工程。

这条跨海通道将把深圳和中山之间两个小时的车程缩短至半小时内，大大提高两地的通勤和物流效率。