网易将处置煽动中日对立挑动民族情绪账号

在苏州袭击日本人事件中见义勇为的中国女子胡友平离世后，中国门户网站网易发布公告称，将对煽动中日对立、挑动极端民族主义情绪的内容采取处置措施。

网易星期六（6月29日）在官网发布《关于处理煽动中日对立、挑动极端民族主义情绪相关违规内容的公告》，称近日有个别用户利用近期的一些事件借机煽动极端民族主义情绪，歪曲、夸大事实甚至编造内容发表不当言论。例如，宣扬“抗日锄奸”，鼓噪成立“当代义和团”；散布质疑苏州救人牺牲的校车司乘人员“是日本特务”等诋毁言论；炮制“最好全日本沉岛，早日种族灭绝”等极端民粹主义言论。

公告说，平台立即展开专项巡查，对相关事件内容中有过度解读，发布宣扬群体仇恨、挑动民族情绪的极端言论等现象的用户进行处置。为贯彻落实中共中央网信办关于整治“自媒体”无底线博流量的工作要求，落实平台信息内容管理主体责任，平台对该事件中各类极端有害言论及问题账号进行了禁言或封禁的处置。

公告指出，对于上述乱象，平台将通过审核拦截、页面筛查等方式进行集中治理，并采取删除警示、阶段禁言或封禁账号等处置措施，将定期对治理情况进行通报公示。

苏州一所日本人学校校车6月24日下午载着放学的孩子回家，抵达公交车站后，一中国男子持刀袭击，一对日本母子受伤。该男子还试图冲上校车，胡友平为阻拦而受重伤，6月26日不幸离世。