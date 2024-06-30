浦东机场启用外籍人员一站式综合服务中心

中国上海浦东国际机场T2航站楼外籍人员一站式综合服务中心投入试运营。该中心为入境国际旅客提供入境服务指南、手机SIM卡销售、外币兑换等服务。

综合中新网和第一财经报道，浦东国际机场T2航站楼外籍人员一站式综合服务中心在星期六（6月29日）投入试运营。该服务中心由上海市政府外办、上海市友协联合中国人民银行上海总部、上海市交通委、上海市文旅局、上海市通管局统筹协调，由上海机场集团设计和打造。

服务中心按照支付、文旅、通信、交通四大模块功能，与上海国际服务门户多语种网站形成线上线下一体化服务网络。

支付服务窗口配备ATM和外币兑换机等自助设备，可支持五种主流国际银行卡取款和20种外币现钞兑换自助服务，同时为抵沪的境外来宾第一时间提供支付服务咨询、移动支付协助下载以及人工窗口外币兑换引导等。

文旅服务窗口提供上海本地最新活动资讯、旅行路线推荐、酒店餐厅等服务指南。

至于交通服务窗口方面，提供“Shanghai Pass”卡的销售、充资、退卡服务。据中新网5月19日报道，Shanghai Pass是不记名实体卡，采用可预存资金模式，只需在卡中预存现金，便可覆盖上海公交、地铁、出租车、轮渡等交通场景，还可免去买门票步骤，直接刷卡支付进入上海多个景区。

报道称，服务中心建成使用后，浦东国际机场T1航站楼和虹桥国际机场T1航站楼外籍人员一站式综合服务中心计划于10月建成投用。

最新数据显示，今年1月1日至6月26日，浦东机场国际和港澳台地区进港航班4万9031架次，同比去年增长91.5%，国际和港澳台地区进港旅客706.3万人次，同比去年增长180.2%。