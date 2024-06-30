中国国安部：个别网民无心之举为间谍卫星指路

中国国家安全部指个别网民的无心之举在无意间为间谍卫星指路，造成泄密隐患。

中国国安部星期天（6月30日）在微信公众号上写道，近年来境外间谍情报机关通过卫星遥感观测、军机抵近侦察、海洋信息监测等手段，意图从海、陆、空、天全维度对中国开展各类间谍活动，太空领域是其实施技术窃密的重灾区。

国安部指一些国家的间谍情报机关，可能通过高精度遥感卫星对中国开展实时监视，他们往往利用专业人士的分析数据，甚至“热心”网民提供的坐标信息，持续开展观测窃密。

文章称：“国家安全机关工作发现，个别网民的无心之举在无意间为间谍卫星‘指了路’，造成泄密隐患，应引起高度警惕。”

国安部进一步说明，随着高精度卫星地图应用层出不穷，部分企业为进一步完善数据，打造了用户共创机制，鼓励相关爱好者上传标记精确地理信息。“个别网民因国家安全意识淡薄，擅自拍摄并在地图应用上传未标识的涉密单位、军事区域等敏感位置信息，导致相关地理坐标数据泄露。”

国安部也指个别网民为获取谈资或炫耀其专业能力，在卫星图像中涉及军事场景变化时，便主动在军事论坛、网络社交平台上分析卫星图像变化原因、分辨军事设施设备型号和建设情况，甚至回答有关中国军事战略、装备研发等信息的提问，造成相关敏感甚至涉密信息外泄。

国安部也说，从破获的多起非法安装间谍探测设备案例看，境外间谍情报机关通过网络勾连的方式，招募中国境内人员协助在机场、港口、军事基地周边安装探测装置。相关人员一旦完成设备安装，境外间谍卫星就能实时接收搜集窃取的敏感信息数据，给中国国家安全带来严重威胁。

国家安全机关对此发出提示，敏感区域不拍照，在经过各类军事设施、军事场所等敏感区域时，不随意拍摄、上传涉军涉密照片。

国安机关也提醒民众，涉密信息不评论，在网络社交平台分享个人生活、与他人交流中，不随意参与解答涉军涉密话题。此外，可疑设备不安装，在发现可疑人员以免费安装使用、共享数据信息为由要求安装监测设备时，收起贪利之心，并及时通过相关渠道向国家安全机关进行举报。

中国国安部上星期一（24日）在微信公众号公布，一名飞机乘客在中国东南沿海地区某军民合用机场，无视机舱内广播和乘务员的提醒要求，擅自将开启录像功能的手机放置在机窗遮光板与窗口的夹层之间，对机场周边设施、建筑和军机等进行摄录，打算发朋友圈炫耀。这名乘客最终被相关部门处以行政拘留七日的处罚。