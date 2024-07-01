中国民企研制火箭河南脱离发射台升空后坠落

中国民营商业航天企业天兵科技公布，公司自主研制的一子级火箭星期天（6月30日）在河南进行试车时，箭体与试验台连接处结构失效，导致火箭脱离发射台升空，后跌落在试车台附近的深山。

据证券时报网报道，河南巩义市多个市民星期天下午发布视频，显示一枚火箭飞行途中冒黑烟，后坠落起火。

巩义市官方在微博证实，30日下午3时43分，天兵航天科技有限公司在巩义综合试验中心开展运载火箭（商用）一子级动力系统试车，因试验故障，箭体散落在安全布控区内，引起局部区域着火。

巩义市应急管理局通报，安全布控区在大山深处，远离居民区。火情已完全扑灭，经排查，无人员伤亡。

21经济网则报道，巩义市应急管理局向媒体回应称，火箭从试车架上意外起飞升空。

天兵科技也在微信公众号通报，天兵科技自主研制的天龙三号液体运载火箭，30日在河南巩义市综合试验中心开展了一子级九机并联动力系统热试车。

天兵科技说，试车过程中，一子级火箭正常点火，发动机推力达到820吨，因箭体与试验台连接处结构失效，一子级火箭脱离发射台，在升空后，箭上计算机主动关机，火箭跌落在距离试车台西南1.5公里的深山中，箭体跌落山中后解体。

公司也介绍，天龙三号是天兵科技为中国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭，产品性能对标SpaceX的猎鹰9号，其直径3.8米。

《科创板日报》报道，天兵科技成立于2019年，是一家中国民营商业航天公司。公司主要致力于研发新一代液体火箭发动机及中大型液体运载火箭。去年4月，天兵科技天龙二号遥一运载火箭自中国酒泉卫星发射中心成功发射。其核心团队多数来自于中国航天科技、中国航天科工等国家航天集团。

一位商业航天投资人告诉《科创板日报》，火箭发射地河南巩义人口稠密，如果火箭位置稍有不对，就有可能在居民区内坠毁，那么后果将不可想象。此后，国家可能会要求国内所有火箭试车台迁出人口稠密地区附近，来确保不会再发生此类失控事故。