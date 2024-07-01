深中通道通车 港政务司长：青年应多到大陆走走

深圳至中山跨江通道星期天（6月30日）建成开通，香港政务司司长陈国基说，这为粤港澳大湾区交通基础建设的互联互通注入庞大新动力，并鼓励青年用好通道，多到大陆走走看看。

陈国基星期天在脸书上说，深中通道将为粤港澳大湾区交通基础建设的互联互通注入庞大新动力，对此表示热烈的祝贺，并相信广大香港市民与他一样，对国家又一跨海基建成就赞叹不已，倍感自豪。

他说，深中通道由两座人工岛、深中隧道、深中大桥和横门西航道桥组成，路线全长约24公里，是集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的世界级跨海集群工程。整项基建工程规模浩大、难度极高，凭借国家建设团队的超卓能力、创新突破和不懈努力，最终能正式开通。

陈国基说，深中通道开通后，从深圳到中山的车程将由以往两小时大大缩短至半小时，为粤港澳大湾区“一小时生活圈”打下更坚实的基础。香港、深圳和中山之间的交通往来必将更便捷，进一步便利香港市民前赴中山就业创业、洽商投资等。

陈国基也鼓励广大香港市民，尤其是青年用好深中通道，多到大陆走走、看看，加深对中国历史文化和最新发展的认识，从而加强对中国的归属感和国民身份认同，形容亲身到大陆游览、交流的体验，正是政府所提倡贯彻爱国主义教育的最好方式之一。

他认为，香港在大湾区“一小时生活圈”的大格局下大有可为，当局定必继续全力以赴，助力推动大湾区各兄弟城市之间的高水平互联互通、高质量融合发展。

深中通道连接中国广东省深圳及中山两岸，为珠江口第四座跨海大桥，全长24公里，由东、西人工岛、深中隧道、深中大桥及中山大桥组成。深中通道开通后，中国国家主席习近平致信祝贺，并强调要管好用好深中通道，充分发挥交通开路先锋作用，推进粤港澳大湾区市场一体化。