亚马逊电子书店退出中国市场

亚马逊电子书店正式退出中国市场。

亚马逊中国星期天（6月30日）在官网宣布，Kindle中国电子书店已于2023年6月30日停止运营，并将于2024年6月30日停止云端下载服务，此后未下载的电子书将无法下载和阅读。Kindle客户服务也将支持至2024年6月30日。

此消息传出后，不少中国网民表达遗憾，在微博发文写道：“又一个品牌结束了”，“对客户的长期承诺不会改变，具体是什么？Kindle可能更多用来盖泡面了”。

另据《中国证券报》《南方都市报》报道，亚马逊2007年推出Kindle，掀起了全球电子书阅读热潮，Kindle在2013年6月正式进入中国市场。2018年，Kindle阅读器在中国销量突破百万。

Kindle进军中国10年，中国电子书市场出现了科大讯飞、华为、掌阅、文石、微信读书等国产品牌，对Kindle的市占率造成一定冲击。

亚马逊中国曾于2019年4月宣布，自2019年7月18日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务，但保留了海外购、全球开店、Kindle和亚马逊云端运算等业务。

亚马逊在2022年已宣布电子书业务将分三阶段撤出中国市场。2022年6月2日，Kindle中国电子书店曾发出营运停止通知，指亚马逊将于2023年6月30日下午6时在中国停止Kindle电子书店的运营，此后将无法再购买新的电子书。对于已购买的电子书，可在2024年6月30日前下载，并可在之后继续阅读。