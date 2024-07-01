李家超：长期坚持一国两制 香港必能实现由治及兴

今年7月1日是香港回归暨特区成立27周年，香港特首李家超发表署名文章，称长期坚持“一国两制”这一制度，香港必然能实现由治及兴。

根据香港新闻公报，李家超星期一（7月1日）发表署名文章《香港回归以来“一国两制”实践取得举世瞩目的重大成就“一国两制”巨大优越性不断彰显》。

李家超说，香港回归27年来，“一国两制”不仅是解决历史遗留的香港问题的最佳方案，也是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度安排，具有强大生命力和制度优越性。

他说：“我们将继续全面准确、坚定不移贯彻‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治的方针，保持香港长期繁荣稳定，让香港这颗东方明珠更加熠熠生辉。”

李家超称，现在的香港彻底终结了维护国家安全不设防的历史，告别了动荡不安，全面落实了“爱国者治港”原则，迎来了全力拼经济、谋发展的最好时期。

他说，香港国安法律是保安全之法、保发展之法、保民生之法。对于那些危害国家安全的极少数人，这部法律是高悬的利剑；对于广大香港市民和外来投资者，这部法律是保障其权利、自由、财产和投资的“保护神”。

李家超续称，回归后很长一段时间，香港大门敞开，任凭盗贼与朋友一同入内却无法识别，现在香港如同安装了一套精密的“安防系统”，可以识别盗贼、保护朋友。筑牢维护国家安全屏障后，香港向全世界展现了更安全、更自由、更开放、更可预期的营商环境，全球投资者都可以放心大胆地赴港投资兴业，香港发展如虎添翼。

他说，长期坚持“一国两制”这一制度，充分发挥“背靠祖国、联通世界”的独特优势，积极主动融入国家发展大局，为香港注入源源不绝发展动能等，香港必然能实现由治及兴。

李家超说，“一国两制”经历了27年的全方位实践和考验，“事实证明，无论世界局势如何变幻不定，无论美西方国家如何霸凌遏制我国和平发展，无论面对多少风雨险阻，香港在国家的强大后盾支持下，在全体市民共同努力下，更加茁壮成长。”

他也引述中国国家主席习近平说，长远发展的关键，在于改革创新，而改革之路从无坦途。李家超说，香港特区创新求变，不怕艰辛险阻，将“一国两制”事业发扬光大，为中国、为香港的高质量发展，为中华民族复兴伟业作出贡献。