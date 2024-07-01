非中国籍港澳永居居民7月10日起可申办往返大陆通行证件

非中国籍的港澳永久居民从7月10日起，可申请办理往返大陆的通行证件。此证件有效期为五年，持证人每次停留不得超过90日。

据中国国家移民管理局官方微信公众号星期一（7月1日）发布的消息，为进一步服务便利中国大陆与香港、澳门间人员交流交往，支持香港、澳门更好融入国家发展大局，2024年7月10日起为港澳永久居民中的非中国籍人员签发来往大陆通行证件。

中国出入境管理局有关负责人介绍，港澳永久居民中的非中国籍人员可自愿申办港澳居民来往大陆通行证（非中国籍），首次申办通行证，由本人向中国出入境管理局委托的香港中旅集团或澳门中国旅行社提交申请。在大陆停留期间遇到证件到期、损毁、遗失情况，可以由本人向大陆设区的市级以上公安机关出入境管理机构申请换发、补发，也可以办理出境证件出境后向香港中旅集团、澳门中国旅行社申请换发、补发。

持证人在证件五年有效期内可以多次来往大陆，每次停留不超过90日。根据2017年公安部关于对入境外国人留存指纹等生物信息公告的有关规定，持证人在口岸履行指纹采集等手续后，可以经快捷通道通关。

持证人不得持该证在大陆工作、学习或者从事新闻采访等活动，若确需进行上述活动的，应向外交部驻香港、澳门特派员公署或大陆公安机关出入境管理机构依法依规申请办理签证或者停留居留证件。