李家超：中央政府向香港赠送大熊猫 将在数月内抵港

香港特首李家超在香港回归27周年庆祝酒会上宣布，中央政府向香港赠送的一对大熊猫将于未来几个月抵港。

综合香港电台、香港01和《明报》报道，港府星期一（7月1日）分别在金紫荆广场和会展中心举行升旗仪式和酒会，庆祝香港回归27周年。李家超、香港中联办主任郑雁雄、三位前特首梁振英、曾荫权与林郑月娥，以及中央驻港机构负责人和香港社会各界人士共同出席。

李家超在酒会上致辞时说，过去两年特区政府的政策已见成效，完成《基本法》23条立法等，并将不断创新求变，思考新方法解决问题，“没有最好，只有更好”。

他认为，香港已经迎来由治及兴的最佳发展时机，“搭上国家发展新质生产力、进一步全面深化改革的快车”，香港一方面继续发挥“背靠祖国，联通世界”的独特优势、巩固自身制度和竞争力，同时积极融入国家发展大局，发展和巩固香港的八大中心定位，并以北部都会区发展为新引擎，以产业导向发展，积极对接国家发展战略，把握粤港澳大湾区建设和一带一路倡议的机遇。

李家超续称，将巩固香港作为国际城市的优势，保持高度国际化，强化区域合作继续开拓亚细安、中东等市场，并增加与欧洲等西方市场联系。

李家超在总结发言前，宣布香港将迎来一对大熊猫。他感谢中央政府向香港送赠一对大熊猫，称这充分显示对香港特区的关心和支持，并指今年是中华人民共和国成立75周年，送赠大熊猫予香港别具意义。

他说，中央政府过去送赠的两对大熊猫陪伴一代又一代的香港人成长，属于市民的集体回忆。将在未来几个月抵港的这对大熊猫也将成为香港人的亲密“家人”，带来欢笑和喜悦，让社会团结一致共同为香港创造更辉煌的成绩。

根据港府新闻公报，港府已与港澳办及中国国家林草局展开对接，商讨大熊猫赴港的安排。港府将立刻展开筹备，确保海洋公园做好照顾大熊猫的各项工作，并将适时公布大熊猫赴港安排的细节。