财新中国制造业PMI升至三年来最高

最新的财新中国制造业采购经理人指数（PMI）数据显示，在生产加速的带动下，中国制造业扩张继续加速，指数在6月升至三年来最高。

财新网星期一（7月1日）报道，6月财新中国制造业PMI为51.8，微升0.1，为2021年6月以来最高，高于市场预期。

彭博社向经济师展开调查后得出的中值预测为51.5。路透社则报道，分析师的预测为51.2。

星期天公布的官方数据则显示，中国制造业活动连续两个月处于萎缩状态。6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5，与上月持平。指数在4月为50.4，之后在5月跌至49.5。

财新网的报道称，在生产加速的带动下，中国制造业扩张在6月继续加速，不过需求扩张连续两月放缓，企业预期也明显回落。

财新智库高级经济学家王喆说，6月制造业景气度依然维持向好，供给、内需、出口保持扩张，采购量和库存上升，价格水平小幅上涨，就业收缩幅度有所改善，但制造业企业家乐观情绪显著下降。市场信心不足和有效需求不足仍是当前经济面临的极大挑战。

展望未来，王喆认为，政策对经济的支持力度仍需进一步加强，前期“三大工程”、房地产调控措施优化调整、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策还需进一步落地显效。此外，财税改革等相关政策的推进应格外注重培育市场经营主体乐观预期。