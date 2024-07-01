小将张志杰赛场离世 中国羽协：医院尚未明确病因

中国羽毛球协会发文，对17岁小将张志杰在赛场上离世深表悲痛，并说当地医院尚未明确他的病因。

中国羽毛球协会星期一（7月1日）在官网发声明，中国国家青年羽毛球队运动员张志杰星期天（6月30日）晚在印度尼西亚日惹参加亚洲青年羽毛球锦标赛团体赛小组赛最后一场比赛时，在场上突然晕倒，经赛事组委会医疗部门和当地医院抢救无效，于当地时间6月30日晚上11时20分去世。

中国羽毛球协会对张志杰的不幸离世深表悲痛，对张志杰的家人表示最深切的慰问和哀悼。

张志杰2007年1月30日出生，热爱羽毛球运动，是中国国家青年羽毛球队的优秀运动员，曾获得2023年全国青年羽毛球锦标赛乙组男子单打冠军、男子团体冠军，2024年全国青年羽毛球锦标赛乙组男子团体冠军。

张志杰参加团体赛小组赛最后一场比赛时，在场地上突然晕倒，中国队领队、教练、队医、翻译等与组委会医疗人员马上组织抢救，并及时送往医院。在送往医院及在医院抢救期间，中国队领队等相关工作人员一直陪伴在张志杰身边，中国驻印尼使领馆也提供了全力帮助。

中国羽毛球协会对张志杰在国际赛场上比赛时突发疾病不幸离世深感痛心，对社会各界给予张志杰的关心、帮助表示由衷的感谢，将竭尽全力为张志杰的家人提供帮助，做好各项善后工作。

中国羽毛球协会也说，目前当地医院方面尚未明确病因，中国羽毛球协会与亚洲羽毛球联合会、亚洲青年羽毛球锦标赛组委会和印度尼西亚各方继续保持联系，有新的信息将及时向社会公布。