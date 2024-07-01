陆委会副主委：现在台民众赴中国大陆确实有风险

台湾陆委会副主委梁文杰星期一（7月1日）在当地一个广播节目上说，现在台湾民众前往中国大陆确实有风险，并称据悉近期有一名台商被控触犯大陆的国家安全法。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，梁文杰谈及陆委会将陆港澳旅游警戒提升为橙色灯号，是否为反制大陆“惩独22条”（惩治台独的司法解释文件）时说，对大陆的旅游警示原本为黄色，冠病疫情后本来要把灯号转为灰色，但由于大陆推出国安法、反间谍法等等，因此在去年一直维持黄色灯号。

梁文杰说，大陆现在推出“22条意见”（惩治台独的司法解释文件），台湾民众前往中国大陆确实有风险，台湾政府有职责提醒及保护台湾民众。

现行旅游警示分为四级，分别是提醒注意的灰色警示、特别注意旅游安全并检讨应否前往的黄色警示、避免非必要旅行的橙色警示，以及不宜前往应尽速离境的红色警示。

北京发布惩治台独的司法解释文件后，台湾陆委会宣布调升中国大陆及香港澳门旅游警示为橙色灯号，建议台湾民众避免非必要旅行。

梁文杰也称，据悉近期就有一名台商被控触犯大陆国家安全法，但具体情况为何尚不清楚，并说类似这样的例子不少，台湾民众要多加注意。

另一方面，针对传新华社记者监制台湾某电视台政论节目一事，梁文杰回应时称，该名记者已离境，目前的行政调查是追溯性的，调查有碰到困难，“因为大家都否认”，但不排除有一些证据，有结果自然会公布。