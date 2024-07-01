港澳特首：中央政府新规助两地吸引世界优秀人才落户

香港和澳门特首李家超与贺一诚感谢中央政府推出新规，让非中国籍港澳永久居民可从7月10日起申办往返大陆的通行证件，指此举有助两地吸引世界优秀人才落户。

李家超星期一（7月1日）在港府新闻公报中说，新措施下，持证人一卡在手，将可于大陆口岸自助通关，大大提升通关效率。

他表示，不少非中国籍香港永久居民在港扎根多年，一直默默耕耘，为香港发展作出莫大贡献。当中在港工作的外籍人才特别殷切期望更好地把握中国高速发展的历史机遇，尤其憧憬着更大程度参与建设粤港澳大湾区为世界一流湾区。

李家超说，港府深信香港公司国际人才凭这张卡，能够享受期待已久的北上通关便利。这措施不限国籍和行业，充分彰显了香港在“一国两制”下的独特地位，显著协助香港继续保持国际化和多元化，提供世界各地公司和人才落户香港的巨大诱因。

贺一诚在澳门新闻局的文告中说，中央政府此举是国家扩大开放的重要体现，有利于支持澳门引进海外优秀人才，巩固澳门作为世界旅游休闲中心的地位，同时为促进经济适度多元发展创设更多良好条件。

他说，澳门政府将全力配合政策实施，保安范畴将与国家出入境管理局紧密配合，并与珠海边检部门做好相关技术对接工作。

中国国家移民管理局星期一公告，为进一步服务便利中国大陆与香港、澳门间人员交流交往，支持香港、澳门更好融入国家发展大局，2024年7月10日起为港澳永久居民中的非中国籍人员签发来往大陆通行证件。此证件有效期五年，持证人每次停留不得超过90日。