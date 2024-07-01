涉及66县 中国学生营养餐补被挪用偿还政府债务等

中国审计署发现，有66县直接挪用19.51亿元（人民币，下同，3.64亿新元）的学生营养餐补助资金，用于偿还地方债务和其他支出。

据中国人大网，中国审计署审计长侯凯上星期二（6月25日）在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上，报告2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。

报告称，审计其中一项，是重大项目和重点民生资金审计情况，其中包括农村义务教育学生营养改善计划专项资金审计情况。

审计署重点审计了13省159县2021年至2023年8月补助资金231.37亿元，占抽审县同期补助总金额的91%，发现三大主要问题。首先是部分补助资金管理使用较为混乱。有的被直接挪用，66县将19.51亿元用于偿还政府债务、基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转）等支出。有的被变相挤占，41县和1533所学校等通过压低供餐标准、虚构采购业务等变相截留挤占2.7亿元。有的被串通套取，五县教育部门与中标供应商合谋，通过供应商分红、捐赠等方式套取4216.02万元，用于发放福利等。

二是部分供餐单位违规经营。147家供应商和部分学校食堂等供餐单位违规经营，偷工减料、以次充好供餐；三是餐食采购招标和供餐监管等不够规范严格。25县通过违规直接指定、设置不合理条款等方式，确定52家供应商向2605所学校供餐。78户企业或个人通过违规借用资质、伪造资料、围标串标等方式，中标35县的101个营养餐项目。

在就业补助资金和失业保险基金审计方面，审计署重点审计了193个地区的就业补助资金350亿元、失业保险基金613亿元。发现的主要问题是，九省对10万零900人应发未发社会保险补贴等，24省386家单位通过虚构劳动关系等骗取套取各类补贴1.3亿元等。

在乡村振兴重点帮扶县审计方面，审计署围绕巩固拓展脱贫攻坚成果底线任务和增加农民收入中心任务，重点审计了11省73个乡村振兴重点帮扶县，抽审帮扶项目4232个、资金479.21亿元。发现16县未按要求将2万3600名群众纳入排查范围；50县9473人帮扶措施脱离实际或成效不实，其中1137人帮扶措施与致贫原因不匹配，649人被虚报完成帮扶但实际未采取任何措施。

此外，引入社会资本下乡在一些地方跑偏。相关社会资本方拖欠11万1100户农户土地流转费等2.13亿元，将农民所投资金等1843.65万元卷款“跑路”，收购农产品时恶意压价等560.64万元。

针对上述问题，审计署建议，切实践行以人民为中心的发展思想，保障和改善民生，落实好财政投入责任，尽快补齐农村基础设施和基本公共服务短板。用心用情用力落实好暖民心行动，督促地方压实农村义务教育学生营养改善计划工作的主体责任，确保每一分钱都吃到学生嘴里；兜实兜牢低收入人口常态化帮扶，严格落实促进农民增收致富各项举措，切实保障农民土地承包、集体资产收益等财产权益。

同时，加强对权力运行的制约和监督，进一步严肃财经纪律。严肃查处各类违反财经纪律问题。纠正把违反财经纪律问题视为单位行为而忽视追究个人责任的倾向，对财经纪律严重松弛、问题相对多发的地区和单位开展专项整治，依法依规查处曝光一批，形成强大震慑，避免破窗效应。