台积电据报明年资本支出冲高 为历年第二高

台湾媒体报道，全球最大晶片制造商台积电在2025年的资本支出，可望达320亿至360亿美元（433至488亿新元）区间，为历年第二高。

《经济日报》星期一（7月1日）报道，业界传出，因持续加码两奈米等最先进制程相关研发，加上两奈米后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出可望达320亿至360亿美元区间，年增12.5%至14.3%。

此前，台积电4月在法说会上强调，资本支出和产能规划是基于长期的结构性市场需求。2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。

台积电董事长魏哲家在今年股东会后回应媒体提问时说，先前台积电三年千亿美元的投资计划，已在去年达成，并称人工智慧（AI）使台积电前途一片美好。

报道称，近期业界传出，台积电两奈米客户群的需求超乎预期强劲。除了美国科技巨头苹果先前率先包下台积电两奈米首批产能，非苹应用客户也因AI蓬勃发展而积极规划采用。

据《工商时报》上星期五（6月28日）报道，台积电两奈米先进制程产能将在2025年量产，设备厂正如火如荼交机，尤以先进制程所用的极紫外光曝光机（EUV）至为关键，今明两年共将交付超过60台EUV，总投资金额上看超过4000亿元新台币（167亿新元）。