中国央行将向公开市场一级交易商开展国债借入操作

中国人民银行公告，将向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。分析认为，此举预示着中国央行将在二级市场开展国债买卖。

中国人民银行公开市场业务操作室星期一（7月1日）在央行官网公告，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，中国人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

综合彭博社和路透社报道，交易商和分析师认为，中国央行此举是为稳定国债收益的下滑，并预示着央行将在二级市场开展国债买卖。

中国央行上述消息出街后，10年和30年期国债收益上升近四个基点。

彭博社报道引述中信证券首席经济学家明明说，此举意味着中国人民银行可能最快本周就在公开市场开展国债卖出操作。在10年国债收益率降至历史低点之际，卖出国债有利于稳定长债利率，防范利率风险。

中国央行主管媒体《金融时报》5月底发文称，央行会在必要时候卖出国债，表明央行将通过在二级市场买卖国债管理流动性。

据新华社报道，中国央行行长潘功胜6月19日在2024陆家嘴论坛上说，随着中国金融市场快速发展，债券市场的规模和深度逐步提升，央行通过在二级市场买卖国债投放基础货币的条件逐渐成熟。央行正与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。

他说，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。