中国驻哈大使：上合组织是欧亚事务中重要建设性力量

中国驻哈萨克斯坦大使张霄说，上海合作组织为促进地区安全稳定和发展繁荣作出重要贡献，已成为欧亚地区和国际事务中重要建设性力量。

中国国家主席习近平将在本周前往中亚国家哈萨克斯坦，出席上合组织会议，并访问哈萨克斯坦和塔吉克斯坦。

据中新社星期一（7月1日）报道，张霄接受媒体联访时说，经过23年发展，上合组织为促进地区安全稳定和发展繁荣作出重要贡献，上合组织阿斯塔纳峰会将为地区发展振兴贡献更多“上合力量”。

他说，上合组织成员国长期以来不断深化政治、安全、经济、人文等领域合作，为促进地区安全稳定和发展繁荣作出了重要贡献，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范，已成为欧亚地区和国际事务中重要建设性力量，在建设新型国际关系中发挥着日益重要作用。

张霄说，即将召开的阿斯塔纳峰会将为上合组织发展和各领域合作作出新规划，也将为上合组织更加务实高效参与高质量共建“一带一路”带来新契机，为地区安全稳定和发展振兴贡献更多“上合力量”。

他称，哈方自去年7月接任上合组织轮值主席国以来，积极履行职责，为推动上合组织框架内政治、安全、经贸、能源、数字生态、人文等领域合作做了大量务实高效工作，为促进上合组织发展、提高各国人民福祉、构建更加紧密的上合组织命运共同体积极贡献哈方智慧和力量。

张霄指出，中国将与其他成员国一道，继续支持哈方履行上合组织主席国职责，全力办好阿斯塔纳峰会，推动上合组织继续秉持“上海精神”，不断加强机制建设和深化各领域合作，为促进地区安全稳定和发展繁荣发挥更大建设性作用。

上合组织有九个成员国，包括中国、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、印度、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。