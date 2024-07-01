中国石油等九家央企共建超深层油气勘探开发领域创新联合体

中国石油等九家央企共同组建深层超深层油气勘探开发领域创新联合体，聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发。

据中国石油集团官网星期一（7月1日）发布的消息，由中国国务院国资委指导、中国石油主办的未来空间深层超深层油气勘探开发领域产业发展推进会暨创新联合体成立大会上星期五（6月28日）在北京召开。

上述联合体的成立，是因应中国国家主席习近平加快培育未来深地油气产业新质生产力、保障国家能源安全贡献力量的呼吁，通过落实国务院国资委的工作要求，发挥新型举国体制优势，形成紧密协作、畅通高效的工作组织架构和沟通联络机制，助力深地科技攻关和产业发展。

深层超深层油气勘探开发领域创新联合体在大会上正式成立。该创新联合体由中国国务院国资委指导，中国石油、中国石化、航天科工、中国电科、国机集团、东方电气集团、中国宝武、中国五矿、中国机械总院等九家央企共同组建，聚焦超深层常规油气、深层页岩油气和深层煤岩气的勘探开发，开辟陆上深层超深层油气重大战略接替新领域。

中国石油集团党组成员、副总经理任立新致辞时说，成立深层超深层油气勘探开发领域创新联合体，就是要集智聚力，共同打造深地油气勘探开发和工程技术全产业链，并总体达到国际先进水平。中国石油将加快推动形成未来深地油气产业新质生产力，建立“四链”融合发展新模式，形成多领域跨界发展新格局，打造深地油气产业高水平人才培养新高地。

中国国务院国资委科技创新局副局长方磊致辞时说，希望各央企加快培育发展未来产业，加快形成新质生产力，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中切实发挥好中央企业科技创新、产业控制和安全支撑作用，共同为加快建设世界科技强国、早日建成社会主义现代化强国贡献力量。