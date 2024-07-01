福州马祖小三通上半年旅客量同比增144%

今年上半年，中国大陆福州边检站共验放经福州至台湾马祖“小三通”客运航线出入境旅客2万9129人次通关，同比增长144%。

中新社星期天（6月30日）报道上述消息。报道称，自2023年1月8日福州马尾琅岐至马祖航线复航、2月19日连江黄岐至马祖航线复航以来，福马“小三通”客运航线往来客流量呈增长态势。今年4月1日起，福马“小三通”两条客运航线均由每日“一进一出”增长至每日“两进两出”，每日共八趟航班来往两岸。

福州边检站执勤三队副队长林沛说，目前经福马“小三通”客运航线往返的旅客，以探亲、旅游为主要目的，赴闽商务考察人数有所增长。

另据《联合报》报道，由福州市旅游协会会长韩鸣率领的福州市旅游协会马祖踩线团一行人，上星期六（6月29日）下午抵达马祖南竿福澳港。

韩鸣表示，此次感觉就像是回家作客一样，希望一切顺利。他说，考察结束后，福州将准备陆续推出马祖一日游、两日游等旅游产品，以拓宽市场。

福州踩线团原订6月10日至12日赴马祖，后因故延至29日，外界原先担心踩线团是否会因台湾陆委会调升中国大陆、香港和澳门的旅游警示而生变。

北京发布惩治台独的司法解释文件后，陆委会上周将陆港澳的旅游警示升级为第二高的橙色。