美台日澳合办国际研习营 精进和强化民力训练

美国在台协会（AIT）公告，与台湾、日本和澳大利亚等地组织合办国际研习营，旨在精进和强化民力训练。

AIT星期一（7月1日）在官网发布的新闻稿中说，美国在台协会、台湾外交部、日本台湾交流协会和澳洲办事处，偕同加拿大驻台北贸易办事处、芬兰商务办事处和台湾内政部警政署，在6月25日至27日共同主办了全球合作暨训练架构（GCTF）国际研习营，旨在精进和强化民力训练。

AIT指出，在当前自然灾害与气候变迁的威胁下，强化全体社会（whole-of-society）韧性与紧急应变能力已是日益重要的关键议题。

AIT介绍，这次研习营就此议题的许多面向，促使各经济体与伙伴分享彼此的最佳实务经验，交流范围涵盖课程的设计与运用；警报发放系统的运用；疏散避难设施的规划与管理；以及如何运用非政府组织（NGO）协力机制等等。整体而言，这次研习营改善并促进了世界各地民力训练课程与师资之间的交流。

这项为期三天的GCTF研习营在台北举行，来自美国、日本、澳洲、加拿大、荷兰、芬兰、波兰、挪威和台湾的官员、专家、学者、公民社会专家和非营利组织代表齐聚一堂，分享最佳实务经验。共有260人参加这次研习营，当中包括27个国家和地区的43名与会者。

研习营结束后，受邀与会者还参访了台湾内政部警政署民力任务队北区训练中心及台北捷运民防避难疏散空间，也借此展示台湾先进的紧急救护训练课程，确保其能有效应对各种紧急状况。

GCTF是由美国在台协会、台湾外交部、日本台湾交流协会，以及澳洲办事处共同主持的能力建构平台，旨在协助台湾分享其专业知识和技能，以解决全球关注的问题。