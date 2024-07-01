北京长城饭店停业 接待过美国总统

中国媒体报道，曾接待过时任美国总统里根的北京长城饭店，在去年底停业了。

长城饭店停业的消息先是从社交媒体传出。《21世纪经济报道》上星期六（6月29日）前往长城饭店核实，并引述酒店留守工作人员说，该酒店确实在2023年年底停业了。

据报道，长城饭店于1983年12月试营业，当时前往参观的民众和单位络绎不绝，最多一天达2000多人次，北京市政府办公厅还专门发文各单位暂时不要组织去参观。1985年正式对外营业。它是北京市第一个引入了国际五星级品牌概念的酒店，当时挂牌喜来登，是北京第一家四星级酒店，随后又于1991年成为北京第一批五星级酒店。

报道形容，作为中国第一批的五星级酒店，长城饭店当年的风光程度可想而知，连里根及夫人1985年访华时都曾下榻该酒店。此外，其24层楼高建筑当年堪称传奇，拥有当年北京最高的旋转餐厅。

不过，长城饭店近些年却在公众视线中销声匿迹。根据《21世纪经济报道》，随着周围大量高端、奢华酒店的落成，加上曾经坐落于该酒店的会所“天上人间”重创了这家老牌五星级酒店的声誉，长城饭店的地位持续下滑，经营情况也持续恶化。

新黄河客户端引述一名长城饭店内部的值班工作人员说，酒店倒闭不了，要等通知。

新黄河客户端也引述一名不具名的业内人士透露，他不能确定长城饭店目前停业的真正原因，但听说地皮到期了，需要重新谈租赁。