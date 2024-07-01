台前海军舰长：福建舰第三次海试 舰载机将演练触地重飞

台湾海军前舰长吕礼诗根据中国大陆海事局发布的航行警告研判，大陆第三艘航母福建舰将于星期三（7月3日）进行第三次海试，届时舰载机将演练触地重飞（Touch and Go）。

上海海事局星期一（7月1日）发布航行警告，长江口星期三一大型船舶深水航道出口实施交通管制，上午10时30分至下午12时30分对302灯浮、301灯浮、42灯浮连线至长兴岛码头水域进行交通管制；上午7时至下午4时30分对长江口深水航道进口船进行交通管制；上午10时30分至下午1时30分对长江口深水航道出口船进行交通管制。

吕礼诗当天在脸书发文，研判福建舰将在星期三进行第三次海试。

他说，根据上海海事局的航行警告，7月3日将在大型船舶深水航道出口实施交通管制；文本结构与5月两次发布的航行警告相同，皆为大型船舶深水航道出口实施交通管制。

吕礼诗认为，此次海试的测试重点将是上次海试的缺点改进及甫与901型综合补给舰“呼伦湖号”（舷号901）完成岸操的双舰科目。

至于舰载机会否落舰，他研判应与当年的山东舰般先进行触地重飞，实际落舰应该会是下次海试的项目。触地重飞指的是，飞机降落到即将触地着陆前，将机首拉起重新起飞的动作。

福建舰5月1日至8日完成首次海试，分析认为该舰的动力系统合格，但仍需接受检测。

上海海事局5月21日发布航行警告，长江口一大型船舶深水航道进出口实施交通管制，引发外界猜测福建舰或将进行第二次海试。吕礼诗依据5月航行警告推断，福建舰5月23日展开二次海试。吕礼诗之后在脸书发布据称是福建舰23日进行二次海试的照片。

上海海事局6月9日发布航行警告，长江口一大型船舶深水航道进出口6月11日实施交通管制，让外界认为福建舰完成第二次海试即将返港。