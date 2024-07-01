下午察：茅台信仰崩塌？

中国高端白酒龙头茅台遭遇了近年来最大的一次价格跳水。

从零售价来看，茅台的标志产品“飞天”的市场指导价为每瓶1499元（人民币，下同，约279.5新元），但市场价在2700元至3000元不等。但是今年6月底，飞天茅台的市场价一度跌破了2100元。

茅台股价也随之急跌。过去两个月，贵州茅台的股价从5月初的1770元跌至星期一（7月1日）的1440元，下跌18%。

许多中国消费者认为，茅台酒是会升值的藏品，茅台股票更是被许多股民称之为他们在A股市场上的“信仰”——无论是牛市还是熊市，茅台总能在大幅度回撤后收复失地，在曲折中上行。也因此，茅台长期位居公募、私募等机构的第一大重仓股。

但就在上周一（6月24日），连续四年稳坐中国A股市值第一宝座的茅台，被中国工商银行取代。

这一次，茅台是否能再次抵御宏观和周期的变化？

黄牛也不卖了？

茅台酒被称为中国国酒，它的价值与酿造工艺及茅台镇特有的酿造环境相关，更与其在历史上扮演过的角色有关。

一个广为流传的故事是，1972年时任中国总理周恩来在人民大会堂招待来访的美国时任总统尼克逊一行，就大力推荐茅台酒，说茅台酒曾是中共长征途中的“灵丹妙药”。

沾上红色传统的“灵丹妙药”，加上年产量有限，因此尽管茅台的指导价为1499元，但经过经销商、黄牛、烟酒行重重加价，零售价远高于指导价。2020年，茅台53度的飞天酒单瓶价格冲上3150元的高点，一时间市场上充斥着各种囤货的黄牛。

但今年情况却不一样。4月，白酒进入春节之后的淡季，飞天的价格跌至2600元，却没有人趁低价囤货，价格一路下跌。6月24日，散装飞天的参考价跌至2080元，是四年以来的低点。

《经济观察报》报道称，这是飞天茅台近三年来持续时间最长的下跌。

报道称，在拍卖市场上，老酒、年份酒流拍率上升，收藏者观望情绪浓厚，而一些靠卖囤货给烟酒行获利的黄牛也出现亏损，一些黄牛正在退出茅台二手回收市场。

茅台酒的典当金额也在下降，报道指出，北京多家典当行给出的2024年53度飞天茅台的典当金额，已触及市场指导价1499元。

据财联社，一些广东的典当行目前已不再接受茅台酒作为典当抵押物。

茅台使用场景不再？

有分析认为，5月以来，中国电商平台竞争激烈，各类补贴、降价促销，大大增加了市场上便宜茅台的供给，成为茅台价格下跌的导火索，但深层原因还是需求减少、使用场景减少。

《中国商报》引述一名白酒行业的券商分析师称，飞天茅台价格下挫的根本原因，是市场对像飞天茅台这种超高端白酒的需求减少，而茅台对茅台酒的投放量每年都在增加，这造成了产品供过于求，且需求缺口较大。

自媒体“鲸商”分析，日常生活中，高端白酒主要用于送礼、公务商务接待以及红白喜事宴请等场合，但当下，公务商务接待愈发严格，高端酒往往超过了规定限制，而由于经济大环境不乐观，办红白喜事的人们逐渐寻找价格相对合理的酒，非高端白酒。

茅台也频频出现在反腐相关的新闻当中，不少落马官员都被爆出违规收受茅台酒、宴请“非茅台酒不喝”。

上月底，贵州省纪委监委派驻省自然资源厅纪检监察组副组长、一级调研员李维被双开，通报中就提到，李维存在“违规购买茅台酒”等违纪违法行为。

湖南纪委6月18日通报该省一落马县委书记汤跃武的贪腐细节，称汤跃武嗜酒贪杯，非茅台不喝，自言在桃江 “ 几乎没喝过其他酒 “。

一次招商引资宴会，因举办方安排的是其它品牌白酒，汤跃武一直不端杯，直到换上茅台，宴会才继续进行。因此，又被人戏称为 “汤茅台”。

有网民评论，以前官员喝茅台是权力地位象征，现在官员和茅台放在一起，就是腐败分子故事。

地产商也一度是茅台酒的消费主力军，而中国房地产市场低迷，也影响到了茅台酒的消费。

财新网引述酒类零售商陈建华称，地产商们用酒减少、消费力下行是酒需求下滑的主要原因。

另一名成都酒商则告诉经济观察网，他在成都有九家店，往年90%的茅台酒都卖给了房地产和工程行业。但今年情况不好，他已经关了两家店。

茅台能否飞入寻常百姓家？

茅台还会涨回来吗？有股民在投资交流平台雪球上说，贵州茅台的韧性不仅在于贵州茅台公司作为贵州省重要国企的地位、酒的品质，更在于茅台酒在高端人群、体制内的深厚基础，但这项基础却似乎正在动摇。

去年9月，贵州茅台和瑞幸咖啡联名推出含有茅台酒的“酱香拿铁”。（互联网）

显然，茅台也希望能发展更广大的年轻受众，和瑞幸咖啡推出“酱香拿铁”，和德芙推出酒心巧克力，还与蒙牛合作推出了茅台冰淇淋，一度成为网红产品。

不过，年轻人对新品的追捧，并没有转化为对茅台酒的购买。一方面，他们并没有像上一辈人一样，看到茅台比其他白酒更多的光环；另一方面，在年轻人的酒桌上，有红酒、啤酒、威士忌，各种调酒，白酒远不是主角。

面对售价和股价双跌，茅台官方星期天（6月30日）在微信发布内部会议消息。会议指，茅台酒的基本属性没有变，基本需求面也没有变；尽管当前的形势更加复杂，但茅台有信心、有实力、有能力穿越本轮周期。

酒没有变，但宏观环境和消费者却改变了许多。

周期会循环，但时代却不断向前。中国经济走过了辉煌的20年，茅台也在这期间缔造了“茅台神话”。现在，中国经济增速放缓，曾经“信仰茅台”的投资者也变得保守、谨慎。茅台必须飞入寻常百姓家，吸引广大普通、理性的消费者。茅台降价，或许是大势所趋。