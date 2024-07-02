何立峰：外资大省要扛起责任加大招商引资力度

中国实际使用外资总额持续下滑之际，中国副总理何立峰说，要进一步放宽市场准入，破除不合理限制，外资大省要扛起责任，加大精准招商引资力度。

据新华社报道，何立峰星期一（7月1日）在北京主持外资工作座谈会时说，要深入学习贯彻中共总书记习近平重要指示精神，落实中共中央政治局会议和国务院常务会议部署，准确把握当前引资工作面临的新形势，进一步增强信心和决心，进一步做好吸引和利用外资工作。

何立峰要求，要坚持目标导向和问题导向，抓紧落实已出台的各项政策，进一步放宽市场准入，破除不合理限制，把超大规模市场优势转化成实实在在的引资优势。

他强调，要持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购、招投标等，畅通外资企业诉求反映和解决渠道，及时宣讲政策、听取诉求、回应关切。

何立峰也指示外资大省“要扛起责任、发挥更大作用，加大精准招商引资力度”，强化服务保障，推动外资项目加快落地建设，发挥好自由贸易试验区、国家级经济技术开发区、综合保税区、国家服务业扩大开放综合试点等各类开放平台的作用，办好重点投资展会，“积极探索适应新形势的引资新思路新模式”。

中国商务部上个月公布的数据显示，今年前五个月，中国实际使用外资金额4125.1亿元（人民币，770亿新元），同比跌幅扩大至28.2%，已连续下跌12个月。