台民调：赖清德6月执政不满意度上升9.4百分点

台湾《美丽岛电子报》发布的最新民意调查结果显示，总统赖清德6月的执政不满意度上升9.4个百分点。行政院长卓荣泰同月的施政不满意度则暴增11.1个百分点。

《美丽岛电子报》星期一（7月1日）在官网公布上述民调。

对于赖清德6月的执政表现，调查显示，有47.6%民众表示满意（其中13.5%很满意、34.1%还算满意），比5月增加2.4个百分点，有34.7%不满意（其中16.4%很不满意、18.3%有点不满意）比5月陡增9.4个百分点，未明确回答的有17.7%。

对照5月调查可见，赖清德就任之际原本观望未表态的民众有11.8%在他执政一个月后已有评价，而转向不满意的明显多于满意（前者占八成）。

至于卓荣泰6月的施政表现，调查显示，有38.6%表示满意（其中11.0%很满意、27.6%还算满意），比5月陡增6.9个百分点，另有29.9%不满意（其中13.0%很不满意、16.9%有点不满意），比5月暴增11.1个百分点，未明确回答的有31.5%。

对照5月调查可见，卓荣泰上任时原本观望未表态的民众有18.1%在他施政一个月后已有评价，而转向不满意的多于满意（前者占六成一）。

《美丽岛电子报》在6月25日至27日对全台22个县市年满20岁的民众进行调查，调查采用住宅电话与行动电话双架构抽样，完成采访1074人（住宅电话752人、行动电话322人），合并样本在信赖水准95%时的抽样误差最大值为±3.0%。