中国拟加速推进脑机接口技术发展 与Neuralink竞争

中国工业和信息化部计划筹建脑机接口标准化技术委员会，意味着这项新型技术未来有望得到更多政策催化支持，与Neuralink等西方对手竞争。

中国工信部官网星期一（7月1日）发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案，其中提到拟邀请相关部门、研究机构负责人、脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家参与委员会筹建。

方案指出，委员会的业务范围涵盖参与制修定一系列标准，包括：脑机接口典型范式、脑信息采集，预处理等方面的技术标准和测试规范、治理规则等伦理和安全标准。

委员会成立后的工作计划，包括优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。

彭博社称，脑机接口是一个相对较新的技术研究领域，这项新兴技术通过利用来自大脑的信号控制外部设备，如机器人肢体等。开发这项技术最知名的公司是美国亿万富翁马斯克2016年共同创立的Neuralink。

国际市场研究机构IMARC Groupe的数据显示，2021年，全球脑机接口市场规模达15亿美元（20.37亿新元），2022年市场规模增至17.4亿美元，预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元。

报道说，这份方案是一个信号，表明北京政府打算加快这项技术的开发，与Neuralink等西方对手竞争。

今年3月全国两会（全国人大、政协年会）期间，脑机接口被定位为“新质生产力”之一。到目前为止，中国在脑机接口领域的突破主要局限于大学附属的研究团队。

今年3月，一名高位截瘫患者在接受清华大学为其实施微创无线脑机接口NEO（神经电子机会）植入手术后，恢复部分生理能力；今年6月，天津大学与南方科技大学等团队共同开发全球首个可开源的“片上脑-机接口”智能交互系统MetaBOC，实现培养“大脑”对机器人避障、跟踪、抓握等任务的无人控制。