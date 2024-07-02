中国水利部专家：预计7月多个流域或发生较大洪水

今年以来中国湖南等地在强降雨下发生汛情，水利部专家研判，今年汛情偏早偏强，预计7月长江中下游、黄河中下游等多个流域还可能发生较大洪水。

据央视新闻客户端报道，今年入汛以来，中国全国江河已发生十多次编号洪水，湖南长沙、浙江杭州、贵州安顺等超80个国家级气象站累计雨量打破同期最高纪录。水利部专家介绍，与往年相比，今年汛情来得偏早偏强。

据水利部专家解释，珠江流域的北江、韩江、东江今年4月就已形成六次编号洪水，比常年提前两个月。其中北江第1号、第2号洪水分别为全国大江大河1998年有统计资料以来最早的编号洪水和特大洪水。

偏强体现在今年大江大河洪水并发，连日来珠江流域西江、长江流域中下游干流部分江段相继超警。中小河流洪水多发频发，入汛以来，全国21个省份共有471条中小河流发生超警以上洪水，较常年同期偏多一倍。

据预测，本轮降雨将持续至星期二（7月2日），强降雨区稳定维持在长江、太湖及珠江流域西江，随后主雨区可能阶段性北抬。

水利部专家介绍，预计7月长江中下游、黄河中下游、淮河、海河流域以及松花江、辽河都可能发生较大洪水。

中国气象局预计，7月1日至3日，安徽、湖北、江西、湖南、广西、贵州等地的部分地区发生山洪地质灾害、城市内涝还有中小河流洪水的气象风险高。

据中国水利部网站消息，中国星期一已全面进入主汛期，中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持会商时要求锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，全面落实主汛期各项工作机制，把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，持续加强监测预报预警。