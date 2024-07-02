港官员：会软性推广爱国主义教育而非强硬手段

香港政制及内地事务局局长曾国卫说，香港特区政府会以软性、打动人心的方式推广爱国主义教育、《宪法》和《基本法》，不会采用强硬手段。

据香港《星岛日报》星期二（7月2日）报道，曾国卫接受媒体专访时说，港府设立爱国主义教育工作小组，期望该小组能借软性推广、潜移默化地提升香港市民对国家了解，从而加强对国家归属感、自豪感，最终升华至浓厚的爱国情怀、自发去爱护国家，维护国家的主权、安全和发展利益。

他强调，“这样发自内心的情感，是最牢靠和最长久的”，当局未来会从文化及政经等各层面加强推广工作。

为了进一步向香港市民推广《宪法》和《基本法》，香港政制局6月15日推出最新主题曲《翅膀》，邀请年轻歌手炎明熹及“共创明Teen”合唱团等人演唱，主打年轻人市场。

曾国卫说，“我们不会直销《基本法》的条例是怎样”，而是用软性手法，让大家感受到国家对香港的爱、与《基本法》如何息息相关等。

他称，这首歌曲由政制局人员参与撰写，鼓励市民留意歌词内容，如“沿路共你挽手向前 抱拥梦想希望”“安心于基本我愿抱拥 有着能盛放”等，有助扭转过去政府宣传的刻板或硬销形象。

港府今年4月在宪法和基本法推广督导委员会下成立“爱国主义教育工作小组”，小组于4月29日举行首次会议。身兼督导委员会主席的政务司长陈国基曾说，爱国主义教育不是死记硬背相关知识，当局会多以软性方式宣传国家历史文化，让香港市民对国家产生认同，继而自觉爱护国家。

香港立法会议员邓飞此前曾建议港府应拍摄国家安全版《无间道》，以软性方式推销香港国家安全观念。