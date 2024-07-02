中国代表：美国对华投资限制无助人工智能技术健康发展

中国常驻联合国代表傅聪说，美国对中国人工智能的投资限制，无助于人工智能技术的健康发展，并将对全球治理造成分裂。

美国政府6月以危害国家安全为由，发布限制美国个人和企业投资中国半导体、量子计算和人工智能（AI）企业的最新草案。此草案的公众意见征求截止日期为8月4日，意味着新规很可能在年内实施。

据路透社报道，傅聪星期一（7月1日）在联合国大会协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议后受访时，作出以上表述。他说：“我们坚决反对这些制裁。”

傅聪说，美国有关行动未营造一个包容的商业环境，因此敦促华盛顿改变其决定。“我们不相信美国政府的立场或决定有助于人工智能技术的健康发展，反倒会按照治理人工智能的标准和条规分化世界。”

据中国常驻联合国代表团官网消息，第78届联合国大会当地时间星期一协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议，140多国参加决议联署。

该决议强调人工智能发展应坚持以人为本、智能向善、造福人类的原则，鼓励通过国际合作和实际行动帮助各国特别是发展中国家加强人工智能能力建设，增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权，倡导开放、公平、非歧视的商业环境，支持联合国在国际合作中发挥中心作用，实现人工智能包容普惠可持续发展，助力实现联合国2030年可持续发展议程。

中国常驻联合国代表团称，中国国家主席习近平2023年10月宣布提出的《全球人工智能治理倡议》，顺应了广大会员国特别是发展中国家的热切期待，体现了对多边主义和联合国的积极支持，是在联合国平台践行人类命运共同体理念的又一重大举措。