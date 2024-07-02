中国承建瓦努阿图新总统府大楼正式启用

资金紧张的瓦努阿图政府将很快迁入由中国出资翻新扩建的总统府、外交部和财政部等一系列新大楼，此举可能再次引发外界对中国在南太平洋区域扩大影响力的担忧。

综合法新社和《瓦努阿图每日邮报》（Vanuatu Daily Post）报道，瓦努阿图总理萨尔维（Charlot Salwai）星期一（7月1日）在一座巨大“中国援助”看板前举行的项目移交仪式上宣布，瓦努阿图新总统府正式启用。

由中国能建葛洲坝集团承建的援瓦努阿图总统府、财政部、外交部办公楼项目于2022年3月正式开工。

据葛洲坝三峡建设公司新闻稿，上述项目位于瓦努阿图首都维拉港市中心区域，建筑面积约为6849平方米。建设内容包括办公用房、辅助用房、围墙、道路、景观、绿化等室外附属工程，于6月23日如期通过竣工验收。

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）估计，中国在上述建设项目上花费超过2100万美元（2850万新元），对一个在人口不到30万发展中国家开展的援助项目来说，这是一笔不小的数目。

中国驻瓦努阿图大使馆星期二（2日）在脸书发帖说，上述项目给瓦努阿图带来另一座地标性建筑，同时象征着两国日益友好的关系中的一个新的里程碑。

在交接仪式上，萨尔维祝贺上述建设项目的竣工，标志着瓦努阿图与中国42年双边关系的又一个里程碑。

萨尔维说：“我们在这里见证中华人民共和国政府向瓦努阿图政府移交新建成的国家大厦、财政和经济管理部大楼，以及外交部大楼的扩建。”

萨尔维表示，他高度评价中国和瓦努阿图的合作，表示两国在冠病疫情和自然灾害中坚持不懈，继续保持牢固的伙伴关系。“这显示了两国政府的关系和承诺的强度。”

他还指出，尽管瓦努阿图从最不发达国家升格为发展中国家，但瓦努阿图继续与中国保持良好关系，中国是瓦努阿图在国家可持续发展计划下支持其目标的主要发展伙伴。

中国全国政协副主席胡春华在交接仪式上还向萨尔维递了一个写着“中国援助”的巨大新奇金钥匙。

萨尔维首席私人秘书说，目前新总统府大楼还有一些未完成准备工作要进行，待剩余工作完成后，就会正式搬迁至新大楼，具体日期还未确定。

法新社报道称，中国为整个南太平洋群岛的一系列重大基础设施升级提供资金，是北京与西方竞争对手争夺在南太平洋群岛影响力的一部分。

洛伊研究所数据显示，瓦努阿图约40%的外债来自中国进出口银行。