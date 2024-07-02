复旦法学院毕业礼打老师男生被开除学籍

上海复旦大学法学院公告，已对在毕业典礼上打老师的男生开除学籍。公安机关已对他进行治安拘留。

复旦大学法学院星期二（7月2日）在官方微信公众号发声明，公告上述消息。

根据声明，复旦大学法学院2019级本科生夏某某6月19日在学院毕业典礼上，到主席台前袭击老师。

声明指出，这是一起蓄意破坏教育教学秩序的严重事件，影响极为恶劣。该生因个人原因，在庄重的毕业典礼上袭击老师，悖离尊师重教传统、冲击社会公德底线，损害学校声誉、伤害师生校友感情，造成恶劣社会影响。

学校和学院事发后立即慰问被袭老师，配合警方进行深入仔细的调查，按照依法依规、尊师重教、教育引导的原则，做好相关工作。

公安机关目前已对夏某某执行了治安拘留处罚。按照《复旦大学学生纪律处分条例》规定，学校已告知本人，对其做出开除学籍决定。

中国媒体早前引述网民发布的视频报道称，有一名男学生在复旦大学法学院毕业礼上挥拳打老师。众人经整理后，毕业礼继续授发证书。之后，复旦大学保安单位告知，警方已介入调查。涉事学生已被带走做笔录，被打老师到医院。

此事引起中国网民热议，有网民称该男生是通过港澳台管道入学的台湾学生，曾在网上发布很多对复旦大学的激进言论。

后来，有网民指该男生已被北京大学录取，校方回应，当事学生曾报考北大医学部硕士研究生，仍处于思想品德考核期，并未被录取。