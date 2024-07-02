山东舰现身吕宋岛外海 台媒：陆军机护航绕满台西南空域

台湾国防部通报中国大陆战辅机与无人机首度绕满整个台湾西南空域，疑似为了护航出现在菲律宾吕宋岛外海的航空母舰山东舰。

台湾《中国时报》报道，台湾国防部星期二（7月2日）通报，从星期一早上6时至星期二早上6时，共侦获13架次大陆军机在台海周边活动，其中10架次飞越台湾海峡中线，另有六艘次大陆军舰在台海周边活动。

根据台湾国防部公布的舰机活动示意图，飞越台海中线的10架次大陆军机，从北、中、西南和东南空域四面包夹台湾本岛，距离基隆仅48、80海里（约148公里），距离台中51海里，鹅銮鼻仅48、95海里。

报道称，这是解放军战辅机与无人机首度环绕台湾整个西南空域“飞好飞满”，疑似因大陆山东舰上星期四（6月27日）现身菲律宾吕宋岛外海，空中战机进行护航。

据悉，山东舰现身菲律宾吕宋岛以西，等同将吕宋岛北部纳入航母编队的打击范围内。这是山东舰今年首次通过巴士海峡、进入菲律宾海演训，接下来可能会通过巴士海峡穿越第一岛链进入西太平洋，并进入第二岛链。

中国军事专家张军社则向《环球时报》说，山东舰此次现身南中国海是正常训练，但海上力量的提升，对个别挑衅的国家，自然是强而有力的威慑。

张军社称，山东舰无论是在南中国海还是到西太平洋进行常态化训练，都符合国际法和国际通行做法，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力，有利于维护地区和世界的和平稳定。