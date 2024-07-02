习近平离京出席上合组织成员国元首理事会会议

中国国家主席习近平已离京，前往哈萨克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会会议。

据新华社星期二（7月2日）报道，习近平已离京出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议，并对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问。

中国外交部发言人毛宁星期一（1日）在例行记者会上说，会议期间，习近平将同与会各国领导人就新形势下深化各领域合作以及当前重大国际和地区问题深入交换意见，就上合组织下步发展作出规划和部署。

她说，中方相信，本次峰会将凝聚各方更多共识，谱写合作崭新篇章，为促进各国安全稳定和发展振兴、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

由九个成员国组成的上合组织涵盖了从莫斯科到北京的广阔地域，占世界人口的一半左右。成员国包括：哈萨克斯坦、印度、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦，以及去年加入的伊朗。

在2023年由印度主办的上海合作组织峰会上，白罗斯被告知将成为成员国，预计于今年正式加入。

阿斯塔纳会议后，中国将担任上海合作组织2024-2025年轮值主席国。

据毛宁介绍，习近平在访问哈萨克斯坦期间，将与哈萨克斯坦总统托卡耶夫举行会谈，就双边关系、重点领域合作以及国际和地区形势深入交换意见，并出席欢迎仪式、签字仪式和欢迎宴会等国事活动。

随后习近平将前往塔吉克斯坦进行第二次国事访问，并将与塔吉克斯坦总统拉赫蒙就双边关系、重点领域合作以及国际和地区形势深入交换意见，为中塔关系下一步发展作出新规划、新部署。