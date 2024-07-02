何立峰欢迎日企加大对华投资

中国副总理何立峰在与日本参访团会面时表示，欢迎日本企业加大对华投资。

据新华社报道，中共政治局委员、中国国务院副总理何立峰星期一（7月1日）在北京人民大会堂，分别会见瑞士联邦委员兼经济和教研部长帕姆兰、日本国际贸易促进协会会长河野洋平和他率领的日本经济界访华团。

何立峰会见河野洋平及日本经济界访华团时，祝贺日本国际贸易促进协会成立70周年，希望日本国际贸易促进协会更好发挥桥梁纽带作用，继续做中日友好的践行者、中日互利合作的促进者、全球产业链供应链稳定的维护者。

何立峰说，中国坚定推进高水平对外开放，欢迎日本企业进一步扩大对华投资合作。

另据日本共同社引述随行人员报道，何立峰就日本母子在苏州市遇袭事件表示，此案不应对中日贸易合作关系造成影响。河野洋平要求查明袭击动机，包括是否针对日本人。

河野洋平在会谈上对苏州市日本人遇袭事件中见义勇为而不幸身亡的中国女子胡友平表达由衷感谢并予以致哀。何立峰称，胡友平挺身而出保护了日本母子，她的勇气和正义获得高度肯定，行凶男子将依据中国法律受到应有的惩处。

河野洋平和何立峰也就东京电力福岛核电站排放核废水入海问题进行商谈，以实现两国关系稳定。

河野洋平称，为使日中人员往来恢复到冠病疫情前的水平，中国政府需要恢复日本人短期赴华免签措施。他提出接连有日本人在华被拘，导致日企对华投资踌躇不决，要求中国提高《反间谍法》解释和运用的透明度。

日本国际贸易促进协会是旨在促进对华友好和强化两国经济关系的七个日中友好团体之一。此次访华团约90人，以日企高层等为主，包括众议员桥本岳。

新华社报道，何立峰在会见帕姆兰时表示，中方愿同瑞方共同落实好两国领导人重要共识，深化拓展经贸领域务实合作，提升贸易投资自由化便利化水平，推动中瑞创新战略伙伴关系不断向前发展。