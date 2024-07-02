台立院调查权生效 民众党锁定国发基金和镜电视弊案

台湾立法院改革修法下的立院调查权上路，民众党将率先锁定国发基金、镜电视弊案进行调查，同时也会再次邀请台湾总统赖清德到立法院进行国情报告，于7月12日排入院会议程处理。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，民众党立法院党团星期二（7月2日）早上举行记者会，民众党团总召黄国昌指责，民进党政府的国发基金过去几年已沦为纾困基金，甚至成为官商勾结的温床。

黄国昌说，当初在产创条例设置国发基金时，民进党就主张不可沦为纾困基金，甚至成为官商勾结的温床，提出上述主张的正是现任总统府秘书长潘孟安，没想到民进党执政以后，完全忘记过去的初衷与曾经坚持的主张。

黄国昌说，国发基金挑选的投资标的过半以上不仅严重亏损，绿能国家队甚至在军事要塞中非法使用大陆制太阳能逆变器和网络设备，需要严肃追究。

黄国昌还说，民众党团从上一届就不断追踪镜电视弊案，党政高层的黑手伸进国家传播通讯委员会（NCC），放纵不肖业者嚣张宣示总统旨意，而NCC事后护航充分印证背后黑影幢幢，有必要通过听证调查制度揭露真相。

他说，立法院职权行使法已生效，赖清德过去曾公开承诺依照宪法增修条文、立法院职权行使法规定，他有义务到立法院国情报告、接受立委质询。他吁请赖清德依照法律规定前往立法院进行国情报告，回应立委提出的问题及意见。

黄国昌说，民众党团先前已经正式提案，立法院长韩国瑜也有召集协商，眼看7月12日就会过协商冷冻期，他们当天也会要求排入院会议程。